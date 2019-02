Inbraken in appartementen ADPW

06 februari 2019

Onbekenden hebben dinsdag ingebroken in twee appartementen op de zevende verdieping in de J.P. Minckelersstraat. Telkens was het cilinderslot van de deur afgebroken. De twee appartementen werden doorzocht, maar in geen van beide gevallen was er iets gestolen.