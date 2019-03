Inbraken in appartementen ADPW

14 maart 2019

11u27 0

In de Tervuursestraat in Leuven werd er woensdag overdag ingebroken in een appartement. De inbrekers forceerden de voordeur en gingen aan de haal met cash geld en juwelen. De diefstal werd opgemerkt toen de bewoners ’s avonds terug thuis kwamen. Ook op de Tervuursesteenweg, even verderop, werd er woensdag overdag ingebroken in een appartement. Het slot van de voordeur werd afgebroken en de inbrekers doorzochten het appartement. Ze konden echter niets buitmaken. De Leuvense politie werd verwittigd en stelde telkens een proces-verbaal op.