Inbraken in appartementen ADPW

24 december 2018

11u03 0

In de Jan Stasstraat werd zondag ingebroken in een appartement. De deur van de flat werd opengebroken. Toen de bewoonster thuis kwam, stelde ze vast dat de deur op een kier stond en dat het licht niet meer werkte. Pas nadat de politie de zekeringskast had gecontroleerd en enkele zekeringen terug had opgezet, was er weer licht. Het is niet duidelijk of er ook buit werd gemaakt. Ook in de Strijdersstraat werd ingebroken in een appartement. Het slot van de voordeur werd geforceerd. De woning werd duidelijk doorzocht, maar er was niets gestolen.