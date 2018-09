Inbraakpoging 06 september 2018

02u43 0

Gisterochtend probeerden twee jongens en twee meisjes in te breken in een woning in de Spaanse Kroonlaan. Ze probeerden vanuit de tuin van de woning de achterdeur open te breken. Een buurvrouw uit de Philipslaan merkte hun echter op en riep naar de jongeren. Daarop zette het viertal het op een lopen. De politie ging nog naar hen op zoek maar kon hen niet meer aantreffen. Er werd een proces-verbaal opgesteld. (ADPW)