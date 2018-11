Inbraakpoging ADPW

30 november 2018

Onbekenden hebben ingebroken in een woning in de Jan-Baptist Vanderelststraat in Wilsele. De bewoner had zijn woning donderdagnamiddag verlaten en kwam vrijdagvoormiddag terug thuis. Hij stelde toen vast dat het glas van zijn keukenraam was stukgeslagen. Het huis was duidelijk doorzocht. De inhoud van enkele kasten en schuiven lag verspreid over de vloer. Er was schijnbaar niets gestolen.