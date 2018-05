Inbraakpogingen 14 mei 2018

02u40 0

In de Toekomststraat in Kessel-Lo konden inbrekers via de achterdeur een woning betreden. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd de benedenverdieping doorzocht terwijl de bewoners nog sliepen. Er werd een autosleutel meegenomen en de inbrekers probeerden om met de auto de vlucht te nemen. De batterij bleek echter leeg te zijn waardoor ze zonder buit vertrokken zijn. In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn er ook inbrekers actief geweest in de Molenstraat. Daar geraakten ze via een poortje in de tuin en probeerde ook via de achterdeur in te breken. Ze werden echter opgeschrikt door de hond en namen de vlucht.





Tenslotte sloegen de inbrekers dezelfde nacht ook toe in de Kortrijksestraat. De woning werd doorzocht, maar ook hier was er geen buit. De politie werd er telkens bijgehaald en stelde proces-verbaal op. (ADPW)