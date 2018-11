Inbraakpogingen ADPW

27 november 2018

Onbekenden hebben geprobeerd in te breken in een huis in de Steenbakkerijstraat in Kessel-Lo. Toen de bewoners ’s avonds thuis kwamen merkten ze duidelijke braaksporen op aan een raam. Er is ook sprake van twee onbekende mannen, beiden ongeveer 1,80 meter groot en donker gekleed, die in de omgeving rondhingen. Ook in de Platte Lostraat en de Elfnovemberlaan in Kessel-Lo werden maandagnamiddag pogingen tot inbraak gemeld en verdachte personen opgemerkt. Er werden onder meer moddersporen van schoenen aangetroffen op het terras van een woning.