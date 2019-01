Inbraakpoging in Vaartstraat ADPW

16 januari 2019

12u58 0

Onbekenden hebben proberen in te breken in een appartement in de Vaartstraat in Leuven. Toen de bewoonster dinsdagnamiddag thuiskwam, stelde ze vast dat het slot beschadigd was. De indringers waren gelukkig niet binnen geraakt.

Meer over Vaartstraat

Leuven