Inbraakpoging in Rondestraat ADPW

18 januari 2019

14u49 0

In de Rondestraat probeerden inbrekers donderdag overdag in te breken in een huis. Terwijl de bewoner naar het werk was probeerden ze de voordeur te forceren door iets in het slot te duwen. De deur hield echter stand en de inbrekers dropen af zonder buit. Het slot werd wel beschadigd en een slotenmaker moest de bewoner helpen om terug in zijn woning te geraken. De politie kwam ook ter plaatse en stelde een proces-verbaal op.

