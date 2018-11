Inbraakpoging in Lodreef ADPW

27 november 2018



Onbekenden hebben maandag tijdens de dag van een korte afwezigheid van de bewoners van een huis in de Lodreef in Kessel-Lo gebruik gemaakt om in te breken. Een raam aan de achterzijde van het huis, grenzend aan een tuin, was opengebroken. Eén kast in de living werd duidelijk doorzocht, maar verder was er schijnbaar nergens gezocht. Er werd niets gestolen.