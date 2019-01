Inbraakpoging in huis in Sparrenboslaan ADPW

07 januari 2019

Afgelopen weekend werd er geprobeerd om in te breken in een huis in de Sparrenboslaan in Kessel-lo. Toen de bewoonster op zondag terug thuiskwam merkte ze op dat er braaksporen aan het keukenraam waren. De inbrekers zijn er gelukkig niet in geslaagd om de woning te betreden en zijn zonder buit vertrokken. De politie werd verwittigd en stelde een proces-verbaal op.