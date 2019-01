Inbraakpoging in garagebox in Lolanden ADPW

07 januari 2019

In de parkeergarage van een appartementsgebouw aan Lolanden in Kessel-lo probeerden inbrekers zondag een garagebox open te breken. De inbrekers probeerden de poort van de garagebox overdag te forceren, maar zijn hier niet in geslaagd. De politie werd verwittigd en stelde een proces-verbaal op.