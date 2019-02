Inbraakpoging in Gamma ADPW

27 februari 2019

13u31 0

Onbekenden probeerden dinsdagnacht in te breken in de winkel Gamma op de Kolonel Begaultlaan in Wilsele. Ze beschadigden de toegangspoort van het magazijn waardoor het alarm in werking trad. De Leuvense politie kwam dadelijk ter plaatse, maar van de inbrekers was geen spoor meer. Ze hadden zonder buit de vlucht genomen. De politie stelde een proces-verbaal op.