Inbraakpoging bij Dreamland 04 april 2018

03u00 0

Inbrekers probeerden zondagnacht binnen te dringen in de winkel van Dreamland langs de Kolonel Begaultlaan aan de Vaart, op de grens tussen Wilsele en Leuven. Enkele patrouilles haastten zich omstreeks middernacht ter plaatse nadat de zaakvoerder had laten weten dat er een inbraakalarm binnenkwam. Het glas van de nooddeur aan de parkingzijde was gebarsten in een poging een gat te slaan maar hield wel stand.





Door de klap was het alarm afgegaan waarna de daders er vandoor zijn gegaan. De beelden van de bewakingscamera worden onderzocht. (ADPW)