Inbraak zonder buit ADPW

02 januari 2019

Op het Kareelveld in Leuven werd er in de nacht van oud op nieuw ingebroken in een rijhuis. De inbrekers klommen via de aanpalende tuinen tot in de achtertuin van het huis en braken daar een raam open. Heel de woning werd doorzocht maar er werd niets buitgemaakt. De politie werd verwittigd en stelde een proces-verbaal op.