Inbraak zonder buit ADPW

06 maart 2019

12u45 0

Een woning in de Mussenstraat werd dinsdag geviseerd door inbrekers. De bewoners konden de woning niet meer binnen toen ze ’s avonds thuis kwamen. De deur was aan de binnenkant geblokkeerd door een koffer die tussen de deur en een muur was geklemd. De patrouille kon de woning langs de achterzijde, die uitgeeft op de parking van het Medisch Centrum voor Huisartsen, betreden. Daar was wat klimwerk voor nodig. Ook de daders hadden dezelfde weg uitgekozen om binnen te komen. Ze forceerden een raam van de woning. De slaapkamer en de badkamer werden doorzocht. Er werd schijnbaar geen buit gemaakt.