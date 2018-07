Inbraak zonder buit 07 juli 2018

02u46 0

In de Albert Dejonghestraat in Kessel-Lo drongen inbrekers donderdag een woning binnen. Ze doorzochten de woonkamer maar maakten niets buit. Het is onduidelijk hoe ze binnen geraakt zijn omdat er nergens braakschade was. De politie kwam ter plaatse en stelde een proces-verbaal op. (ADPW)