Inbraak via keldergat 10 juli 2018

Inbrekers hebben zondag tijdens de dag ingebroken in een woning in de Ernest Solvaystraat in Kessel-Lo. De indringers kwamen binnen via het keldergat.





Ze gingen er vandoor met een laptop. De bewoners waren tijdens de inbraak niet thuis. (ADPW)