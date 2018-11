Inbraak tijdens weekendje weg ADPW

12 november 2018

12u51 0

Zondagavond ontdekte een koppel uit de Pellenbergestraat in Kessel-Lo dat er ingebroken was in hun woning terwijl zij een weekendje weg waren. De inbrekers konden een raam van de garage openbreken en geraakten zo binnen in de woning. Ze doorzochten de slaapkamer maar zijn zonder buit vertrokken. De politie kwam ter plaatse en stelde een proces-verbaal op.