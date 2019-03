Inbraak overdag levert niets op KAR

03 maart 2019

In een appartement in de Prosper Pouletlaan in Kessel-Lo is vrijdag overdag ingebroken. De inbrekers forceerden de voordeur van het appartement en doorzochten alle kasten. Op het eerste zicht konden ze niets buitmaken. De bewoners ontdekten de inbraak toen ze ’s avonds thuiskwamen. Ze verwittigden de politie die proces-verbaal opmaakte.