Inbraak op studentenkot ADPW

11 december 2018

14u49 0

Een onbekende heeft maandagavond ingebroken in een studentenkot op het gelijkvloers in de Albert Giraudstraat in Leuven. Toen de bewoonster na een avondje stappen terug op kot kwam, stelde ze vast dat er iemand in haar kot was geweest. Haar laptop was verdwenen. Uit het onderzoek bleek dat noch de voordeur van het gebouw noch de deur van het studentenkot op slot zat en dat de indringer dus vrij spel had.

