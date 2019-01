Inbraak op Sint-Beggaberg ADPW

08 januari 2019

Onbekenden hebben maandagavond ingebroken in een pand in de Sint-Beggaberg. De inbrekers braken een raam op de eerste verdieping open. Verschillende ruimtes werden doorzocht. De deur van de keuken was aan de binnenkant geblokkeerd met enkele stoelen. Er werd schijnbaar geen buit gemaakt. Er lagen wel enkele spullen klaar op een hoopje, maar mogelijks werden de indringers opgeschrikt door bewoners die thuis kwamen en gingen ze er daardoor zonder buit vandoor.