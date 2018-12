Inbraak op de Holsbeeksesteenweg ADPW

20 december 2018

15u50 0

Op de Holsbeeksesteenweg in Kessel-Lo werd er woensdagavond ingebroken terwijl de bewoners nog thuis waren. Het slaapkamerraam aan de achterzijde van het appartement werd opengebroken. De bewoners ontdekten dat er iets niet in orde was toen ze plots de slaapkamerdeur niet meer konden openen. Later bleek dat deze langs de binnenzijde gesloten was. De inbrekers werden vermoedelijk opgeschrikt want ze konden niets buitmaken. De politie kwam ter plaatse en er werd een proces-verbaal opgesteld.