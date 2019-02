Inbraak Klein Begijnhof KAR

28 februari 2019



In het Klein Begijnhof is woensdag overdag ingebroken geweest. De inbrekers klommen over een muur en sloegen het raam van de achterdeur in. De woning werd doorzocht, maar de inbrekers maakten niets buit. De politie kwam ter plaatse en stelde proces-verbaal op.