Inbraak in Woodrow Wilsonlaan

14 januari 2019

Onbekenden hebben zondag ingebroken in een huis in de Woodrow Wilsonlaan in Kessel-Lo. De indringers kwamen binnen via een keukenraam dat ze forceerden. De hele woning werd doorzocht. Het is niet bekend wat er werd gestolen.