Inbraak in woning 24 mei 2018

Onbekende inbrekers hebben in de nacht van dinsdag op woensdag ingebroken in een huis in de Priorijlaan in Heverlee. De bewoners stelden woensdagmorgen vast dat de woning overhoop werd gehaald. Er kon geen braakschade worden vastgesteld. Wellicht was een deur niet op slot. Er werd onder meer geld gestolen. (ADPW)