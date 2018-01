Inbraak in woning in Wautersstraat 02u28 0

In de Jozef Wautersstraat in Kessel-Lo (Leuven) zijn inbrekers zaterdagnamiddag binnengedrongen in een woning. De daders klommen via de tuin op een muurtje, om zo op het terras op de eerste verdieping te kunnen komen. Daar sloegen ze het slaapkamerraam stuk. De hele woning werd doorzocht. Er werd een gsm gestolen. (SPK)