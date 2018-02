Inbraak in woning in Dekenstraat 21 februari 2018

Onbekenden hebben maandag ingebroken in een woning in de Dekenstraat in Leuven. De achterdeur werd geforceerd. Verschillende kasten en schuiven werden doorzocht. De buit bestond uit twee luidsprekers en een basbox (ADPW)