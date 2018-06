Inbraak in werfkeet 23 juni 2018

Onbekenden hebben donderdagnacht ingebroken in een werfkeet en een container op een werf in de Beukenlaan in Heverlee. De daders braken eerst de werfkeet open. Daar vonden ze een tang waarmee ze het slot van de container konden forceren. Uit de container werd een trilplaat gestolen. (BMK)