Inbraak in Vanden Tymplestraat ADPW

21 december 2018

13u37 0

Donderdag werd er overdag ingebroken in een appartement in de Vanden Tymplestraat in Leuven. De inbrekers konden een buitendeur openbreken en doorzochten heel het appartement. De buit is nog niet gekend. De politie kwam ter plaatse en stelde een proces-verbaal op.