Inbraak in twee flats 18 mei 2018

In twee appartementen in een flatgebouw in de Pieter Coutereelstraat in Leuven hebben onbekenden woensdag op klaarlichte dag ingebroken. De toegangsdeur van het appartementsgebouw stond open zodat de indringers makkelijk binnen geraakten. Eenmaal binnen forceerden ze het cilinderslot van twee appartementen op verschillende verdiepingen. Beide flats werden doorzocht. Er verdween onder andere een laptop, parfum en geld. Het labo kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek. (KAR)