Inbraak in Tervuursestraat 19 januari 2018

Onbekende inbrekers hebben ingebroken in een appartement in de Tervuursestraat in Leuven. Woensdagavond stelde de bewoner vast dat het cilinderslot van de voordeur van de flat was afgebroken. Enkele zaken waren verplaatst, maar er was niets gestolen. (ADPW)