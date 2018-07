Inbraak in studio 17 juli 2018

In de nacht van zondag op maandag werd er ingebroken in een studio in de Parkstraat in Leuven. De voordeur werd opengebroken en de studio werd doorzocht. De inbrekers gingen aan de haal met een laptop en kledij.





De politie kwam ter plaatse en stelde een proces-verbaal op.





(ADPW)