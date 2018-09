Inbraak in studio 07 september 2018

In de Goudsbloemstraat in Leuven werd er woensdag overdag ingebroken in een studio. De gemeenschappelijke toegangsdeur werd opengebroken en binnen werd de cilinder van de deur naar de studio afgebroken. De studio werd doorzocht maar er werd niets gestolen. De politie kwam ter plaatse en stelde een proces-verbaal op. (ADPW)