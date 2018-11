Inbraak in studentenhuis Andreas De Prycker

09 november 2018

14u45 1

Een onbekende heeft zich zonder problemen toegang verschaft tot de gemeenschappelijke ruimte van een studentenhuis in de Leuvense Windmolenveldstraat. De voordeur sluit zeer moeilijk en was waarschijnlijk daardoor blijven openstaan. De indringer raakte in elk geval binnen zonder in te breken. Hij ging er onder meer met een fiets vandoor.