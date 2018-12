Inbraak in studentenhuis KAR

07 december 2018

18u01 0

In de Rondestraat in Kessel-Lo werd er in de nacht van woensdag op donderdag ingebroken in een studentenhuis. De inbrekers konden de voordeur forceren en doorzochten de woning. Ze gingen aan de haal met een laptop en een paar schoenen. De studenten lagen tijdens de inbraak te slapen en ontdekten de inbraak pas de ochtend nadien. De politie kwam ter plaatse en stelde proces-verbaal op.