Inbraak in Spreeuwenstraat ADPW

28 januari 2019

11u04 0

In een huis in de Spreeuwenstraat in Kessel-Lo werd zondag een inbraak vastgesteld. De inbrekers braken een raam open aan de zijkant van de woning. Ze doorzochten heel de woning maar konden niets buitmaken. De politie werd verwittigd en stelde een proces-verbaal op.