Inbraak in Remy 12 juni 2018

In woonzorgcentrum Remy in de Andreas Vesaliusstraat in Leuven werd een kluis opengebroken. De kluis werd gebruikt door twee broers van 65 en 79 jaar oud die een kamer delen in het woonzorgcentrum. Hun portefeuilles werden uit de kluis gestolen. De politie kwam ter plaatse en er werd proces-verbaal opgesteld. De dieven konden tot op heden nog niet worden opgepakt. (BMK)