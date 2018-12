Inbraak in Remy-gebouw Bart Mertens

02 december 2018

12u35 0 Leuven Twee medewerkers van een bedrijf op de terreinen van de Remy-site in Wijgmaal betrapten het voorbije weekend een inbreker. De man beweerde afkomstig te zijn uit Oekraine maar kon dat niet bewijzen met identiteitsdocumenten.

De inbreker forceerde het kettingslot van de poort van de Remy-terreinen in Wijgmaal. Vervolgens stapte hij via een open deur het fabrieksgebouw binnen waar hij de toegangsdeur van een kantoor volledig vernielde. In het kantoor richtte de man zijn aandacht op de lockers van het personeel. De dader forceerde twee lockers maar veel verder geraakte de dief niet. Twee personeelsleden betrapten de man immers op heterdaad. Ze konden de inbreker ter plaatse in bedwang houden tot de politie ter plaatse kwam. De politie werd geconfronteerd met hevig verzet maar slaagde er toch in om de dief te boeien. Hij werd overgebracht naar het politiekantoor waar hij verklaarde afkomstig te zijn van Oekraine. Die bewering kon hij echter niet staven met identiteitsdocumenten. De inbreker kreeg het bevel om het grondgebied te verlaten en kreeg van de politie ook een inreisverbod cadeau.

