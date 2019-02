Inbraak in Philipslaan ADPW

25 februari 2019

In een huis in de Philipslaan in Leuven werd het afgelopen weekend een inbraak vastgesteld. De inbrekers probeerden verschillende ramen open te breken en konden via een schuifraam de woning betreden. Ze doorzochten alle kamers maar vertrokken weer zonder buit. De bewoners verwittigden de Leuvense politie en er werd een proces-verbaal opgesteld.