Inbraak in Lijsterlaan ADPW

23 november 2018

14u05 0

Er werd deze week ingebroken in een huis in de Lijsterlaan in Kessel-lo. De schuifdeur achteraan de woning werd geforceerd en ook een binnendeur werd beschadigd. De hele woning werd doorzocht, maar er werd niets gestolen. De politie kwam ter plaatse en stelde een proces-verbaal op.