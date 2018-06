Inbraak in klerenwinkel 05 juni 2018

02u37 0 Leuven Onbekenden hebben zondagnacht ingebroken in klerenwinkel Tutti e Due in de Bondgenotenlaan in Leuven. De daders forceerden de achterdeur in de tuin van de handelszaak en roofden binnen de (onbekende) inhoud van de kassa.

De inbrekers raakten binnen door eerst braak te plegen op de dubbele glazen deur van een residentie in de Lepelstraat. Via de tuin van dit studentenhuis raakten ze tot op een werf in de Bondgenotenlaan die gelegen is naast de zaak waar ze uiteindelijk zouden inbreken. Vanop de werf klommen ze met een ladder die ze daar aantroffen op het dak van de winkel om zich vervolgens te laten zakken tot in de tuin. Op hun terugweg namen ze tenslotte nog twee fietsen mee die ze in de tuin van de studentenresidentie aantroffen. (ADPW)