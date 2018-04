Inbraak in kantoor CD&V 07 april 2018

Inbrekers hebben donderdagnacht toegeslagen in het provinciekantoor van de CD&V in de J.B. Van Monsstraat in Leuven. Ze forceerden de toegangsdeur en ook twee kasten binnen in het pand werden open gebroken. Ondertussen was het inbraakalarm afgegaan waardoor verschillende omwonenden wakker werden en een kijkje kwamen nemen.





Eén van die getuigen die wakker was geworden van het lawaai en die door het raam naar buiten keek, zag nog net drie mannen met bivakmutsen op in een klaarstaande auto springen en met piepende banden wegrijden.





Volgens de verantwoordelijke van de partij die ter plaatse kwam, werd er niets gestolen. Het labo kwam langs voor een sporenonderzoek. (ADPW)