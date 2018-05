Inbraak in kampeerauto 26 mei 2018

Een inbreker heeft donderdag in de late namiddag geprobeerd in te breken in een kampeerwagen die geparkeerd stond in de Herestraat op domein van het UZ Gasthuisberg in Heverlee.





De eigenaar die iets verder aan het wandelen was, hoorde het inbraakalrm afgaan en snelde ter plaatse. Hij zag dat een raam van de kampeerauto geforceerd werd.





Wellicht door het afgaan van het alarm zette de dader het op een lopen. Er werd geen buit gemaakt.





