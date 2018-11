Inbraak in Jules Vandenbemptlaan Andreas De Prycker

20 november 2018

11u02 0

In de Jules Vandenbemptlaan in Heverlee werd er maandag overdag ingebroken terwijl de bewoners naar het werk waren. De inbreker klom via een regenpijp naar het balkon op de eerste verdieping en sloeg daar een raam in. De bovenverdieping werd doorzocht maar het is nog onduidelijk of hij iets meegenomen heeft. De politie kwam ter plaatse en stelde een proces-verbaal op.

