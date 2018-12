Inbraak in Jef Van Hooflaan ADPW

12 december 2018

12u07 0

Onbekenden hebben dinsdag ingebroken in een woning in de Jef Van Hooflaan in Heverlee. Toen de bewoners ’s avonds thuis kwamen, stelden ze vast dat de woning werd doorzocht door inbrekers. Om binnen te geraken forceerden de daders het raam van de veranda aan de achterzijde van de woning. Ze gingen er vandoor met onder meer een uurwerk en enkele flessen sterke drank.