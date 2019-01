Inbraak in IJzerenmolenstraat ADPW

23 januari 2019

17u13 0

Onbekenden hebben dinsdag tijdens de dag ingebroken in een alleenstaande woning in de IJzerenmolenstraat in Heverlee. Een raam aan de achterzijde van het huis werd geforceerd. Het is niet duidelijk of er iets werd gestolen.