23 december 2018

In de IJzerenmolenstraat in Heverlee werd er de voorbije week ingebroken. De inbrekers gooiden met een kassei een raam op de eerste verdieping in. Ze klommen naar boven en konden via dit raam de woning betreden. Ze doorzochten alle kamers maar konden niets buitmaken. De politie stelde een proces-verbaal op.