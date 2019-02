Inbraak in huis in Steenbakkerijstraat ADPW

17 februari 2019

11u36 0

In een huis in de Steenbakkerijstraat in Kessel-Lo werd vrijdagavond ingebroken. De inbrekers braken de voordeur open en gingen aan de haal met cash geld en juwelen. De politie werd verwittigd en stelde een proces-verbaal op.