Inbraak in Hal 5

20 november 2018

In de nacht van zondag op maandag werd er ingebroken in Hal 5 in de Locomotievenstraat in Kessel-Lo. De inbrekers klommen op het dak en verwijderden daar enkele dakpannen. Zo konden ze in de hal klimmen en daar braken ze een paar deuren en kasten open. De verschillende handelaren en organisaties die gebruik maken van het gebouw moeten nog nagaan wat er gestolen werd. De politie kwam ter plaatse en stelde een proces-verbaal op.